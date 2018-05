Leichlingen : Kleine Artisten erobern die Zirkusmanege

Foto: Miserius Uwe

Leichlingen Manege frei für die Artisten des Städtischen Kindergartens hieß es jetzt in der Sporthalle Am Hammer. Eine Woche lang hatten rund 90 Kinder unter professioneller Anleitung des Kölner Spielecircus geübt und trainiert, um schließlich als Akrobaten, Fakire und Clowns eine spektakuläre Zirkusshow zu präsentieren.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Cristina Segovia-Buendía

Im Zirkuszelt herrscht immer eine besondere Atmosphäre: Beim Betreten taucht man ein in die bunte Fantasiewelt voller Magie und Abenteuer, die nach Popcorn duftet. Süß und aufregend. Dieses Gefühl überkam auch die Besucher in der Sporthalle. Plakate mit Fotos aus den Übungsstunden ließen bereits im Foyer erahnen, was in den nächsten knapp eineinhalb Stunden passieren würde.

In der Mitte der Halle hatte der Kölner Spielecircus eine echte kleine Manege aufgebaut mit einem roten Rondell und einem blauen Samtvorhang. Darüber in goldenen Lettern der Zirkusname. Rund um die Manege saßen auf Matten die kleinen Artisten. Gruppe für Gruppe trat hinter dem Vorhang in die Manege. Als Piraten verkleidet turnten einige von ihnen auf zwei Leitern herum, als hätten sie nie etwas anderes getan. Kleine Chinesen ließen Teller auf Stäbchen rotieren, und rollten sich dabei sogar auf dem Boden. Eine andere Gruppe turnte in Bauarbeitermontur auf Rollen herum, und die Clownsfamilie sorgte mit ihren Sketchen für Lacher. Kurz vor Ende kamen dann noch die Seilakrobaten, die elegant über ein Drahtseil schwebten, und die mutigen Fakire, die auf echten Scherben tanzten und auf Nägeln ruhten.



Wegberg : Training für die Zirkusmanege

zurück

weiter

Tosender Applaus für die Künstler, die sich nach jeder Nummer verbeugten. Und völlig zurecht prasselten nach der Show die Lobeshymnen auf Erzieher und Zirkuspädagogen nieder. "Ich bin einfach begeistert", schwärmte Mutter Silke Kloke. Und auch Kita-Leiterin Klaudia Preuß konnte die Begeisterung über eine großartige Woche und eine tolle Show, kaum in Worte fassen: "Das war eine supertolle Erfahrung. Die Kinder sind über sich hinausgewachsen, haben neue Freundschaften geknüpft, und die Kommunikation zwischen ihnen klappte sogar ohne Sprache." Kinder aus 30 Herkunftsländer gehen in die Kita. Memet (6), Mohammed, Djamal und Lena (alle 5) sowie der vierjährige Louis waren nach dem Finale stolz. "Schwierig war nichts, aber aufgeregt war ich schon", erzählte Mohammed. Und Lena und Luis würden am liebsten sofort wieder mitmachen.

(RP)