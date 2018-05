Leichlingen : Der Germania-Chor führt am Sonntag den "Freischütz" auf

Schon in der Vergangenheit - hier bei der Aufführung der komischen Oper "Der Wildschütz" - trugen die Chormitglieder fantasievolle Kostüme. Foto: Germania

Leichlingen Die romantische Oper "Der Freischütz" von Carl Maria von Weber (1786 - 1826) wird der Gemischte Chor Germania am Sonntag, 27. Mai um 17 Uhr, in der Aula am Hammer konzertant aufführen. Diese Aufführung wird nicht nur ein musikalischer Ohrenschmaus, kündigen die Veranstalter an, sondern auch eine Augenweide. Denn die Germanen werden sich in gewohnter Weise in prächtigen Kostümen präsentieren.

Die Uraufführung vom "Freischütz" fand am 18. Juni 1821 im Schauspielhaus Berlin statt, und schon bald ging "Der Freischütz" als die romantische Oper schlechthin in die Musikgeschichte ein und trat seinen Siegeszug durch die europäischen Opernhäuser an. Viele bekannte "Ohrwürmer" sind zu hören, etwa der berühmte "Jägerchor" und der "Jungfernkranz".

Zur Handlung: Das verzweifelte Verlangen nach Erfolg zieht den Jägerburschen Max in die finsteren Abgründe des nächtlichen Waldes. Max, einst bester Schütze weit und breit, hat eine Pechsträhne. Ein einziger Schuss soll über seine Heirat mit Agathe entscheiden - eine zu wichtige Angelegenheit, um sie dem Zufall zu überlassen. Um Mitternacht in der Wolfsschlucht gießt Max mit dem zwielichtigen Kaspar die verfluchten Freikugeln, die niemals fehlgehen. Der Pakt mit dem Teufel ist damit besiegelt.



Zu den Ausführenden beim Auftritt am 27. Mai gehören die beiden Leichlinger Sängerinnen Jana-Marie Gropp als Agathe und Pauline Gropp als Ännchen. Weitere Solisten sind Javier Alonso (Max ) und Gereon Grundmann (Kaspar ). Außerdem wirken die Mitglieder der Sängervereinigung Manfort unter der Leitung von Markus Hupertz als Jägerchor mit, auch die Bergischen Kammer-Philharmoniker wirken mit. Sabine Müller übernimmt die Moderation dieser besonderen Veranstaltung, die Gesamtleitung der Aufführung hat Juliano Suzuki.

Info Frühjahrskonzert Germania, Sonntag, 27. Mai, 17 Uhr (Einlass 16.30 Uhr), Eintritt: 20 Euro (erm. 10 Euro), Vorverkauf: Buchhandlung Gilljohann, Im Brückerfeld 11, Tel. 02175 990303, Karten gibt es auch bei allen Chormitgliedern und unter Tel. 02175 98902. www.germaniachor-leichlingen.de

(RP)