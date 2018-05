Leichlingen: Movita - die neue Frauenbewegung

Leichlingen Tanzlehrerin Eva Körber gibt spezielle Kurse für Frauen ab 55 Jahren. Die Teilnehmerinnen sind begeistert. Kinder und Jugendliche machen lieber "Videoclipdancing" - und waren damit auch schon im Fernsehen.

So ein ganz kleines bisschen läuft Karin Bott der Schweiß von der Stirn, kein Wunder, der Rhythmus von "Funky Town" ist schnell, groovig, das strengt schon an. Aber: Die Leichlingerin lacht dabei, hat ganz offensichtlich viel Spaß bei dem, was sie tut, genauso wie ihre acht etwa gleichaltrigen Mittänzerinnen. "Hüfte links, rechts", gibt Tanzlehrein Eva Körber vor und "Hacke Spitze, Hacke Spitze". Alle tanzen vor der klassischen Spiegelwand eines Tanzsaals, die Choreografie klappt schon ganz gut, einzelne Fehlschritte gehören dazu, darüber kann man hier herzlich lachen

Es sind unschlagbar gut gelaunte Frauen, die seit Oktober immer mittwochsmorgens bei "Movita" (Mobilität, Vitalität, Tanz) mitmachen, so heißt die neue Frauenbewegung. "Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß", schwärmt Teilnehmerin Brigitte Hermanns, während sie zwischen "Oh Carol" von Smokie und "Sexbomb" von Tom Jones kurz verschnauft. "Im Grunde unterscheidet sich dieser Kursus von altersgemischten Angeboten darin, dass wir hier etwas entschleunigen und einige Fitnesselemente einbauen", beschreibt Eva Körber das Konzept. "Der Gleichgewichtssinn verbessert sich und durch die zu erlernenden Schrittfolgen wird das Gedächtnis gefordert und trainiert."

Viele Jahrzehnte arbeitet Eva Körber mittlerweile als Tanzlehrerin, hat lange in Leverkusen unterrichtet, bis sie sich 1983 mit ihrem Ehemann in Leichlingen selbstständig machte. "Vor etwa zehn Jahren haben wir die Schule hier an der Kirchstraße an einen ehemaligen Mitarbeiter weitergegeben, der sich auf klassischen Erwachsenentanz spezialisiert hat", erläutert die Witzheldenerin. Seitdem mietet sie die Räumlichkeiten für ihre drei wöchentlichen Movita- und die Kinder- und Jugendkurse an.