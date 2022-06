Leichlinger Dressurtage : Reiter freuen sich über erfolgreiches Turnier

Leichlingen Bei den Leichlinger Dressurtagen tragen in der Balker Aue 224 Reiter zu Prüfungen an. Zahlreiche Zuschauer fieberten mit den Sportlern mit.

Die vergangenen Jahre mussten die Ränge leer bleiben. Nun richtete der Leichlinger Reit- und Fahrverein ein Dressurturnier in der Balker Aue aus. 224 Reiterinnen und Reiter gingen in elf Prüfungen mit ihren Pferden an den Start. Darunter Carina Steinhaus mit ihrem langjährigen Erfolgspferd Feiner Ferdinand. „In der schwierigsten Prüfung des Turniers, einer Dressurprüfung der Klasse S**, rangierte sie auf einem hervorragenden zweiten Platz“, berichtet der Verein. „Der Sieg in dieser schweren Prüfung ging an Jana Spallek vom Reitclub Heidgesberg-Mönchengladbach und ihrem Vierbeiner Depiereux.“