Auf Tour in Leichlingen : Radler bringen Staffelstab nach Burscheid

Los geht es am Freitag am Leichlinger Rathaus. Die städtische Klimaschutzmanagerin Monika Meves ruft weitere Leichlinger zur Teilnahme am „Stadtradeln“ auf. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Die Tour ist eine von acht Etappen durchs Kreisgebiet und dauert rund 45 Minuten. Geführt werden die Teilnehmer von einem Tourenleiter des ADFC.

Noch bis zum 19. Juni läuft die Aktion „Stadtradeln“. Dieses Jahr geht ein Staffelstab per Fahrrad auf Reisen durch die Städte und Gemeinden des Rheinisch-Bergischen Kreises. Acht Etappen sind dafür vorgesehen. Am heutigen Donnerstag ist er in Leichlingen. Am Freitag, 10. Juni, wird er bei einer Radtour vom Leichlinger zum Burscheider Rathaus gebracht und dort übergeben. Kurzentschlossene Radler sind eingeladen, an der Aktion teilzunehmen. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich. Los geht es um 9.30 Uhr vor dem Leichlinger Rathaus am Büscherhof 1, teilt die Stadtverwaltung mit.

Ein erfahrener Tourenleiter des ADFC führe die Radtour, die pro Strecke etwa 45 Minuten dauere und auch für ungeübte Menschen zu bewältigen sei. „Nach einer kleinen Pause am Burscheider Rathaus geht es wieder zurück nach Leichlingen“, so die Stadt. „Es besteht Versicherungsschutz über den ADFC.“ Ein E-Bike sei für die Teilnahme nicht notwendig.

Das Stadtradeln vom 30. Mai bis 19. Juni richtet sich an alle, die gerne Rad fahren. Leichlinger können sich weiterhin auf der Internetseite www.stadtradeln.de/leichlingen anmelden und allein oder im Team Kilometer sammeln. Am Ende des Aktionszeitraums gibt es einen Überblick darüber, wie viele Kilometer in Leichlingen und dem Rheinisch-Bergischen Kreis geradelt wurden und wie viel Kohlendioxid dadurch eingespart wurde.

Einen Zwischenstand gibt es schon: Bislang haben sich in der Blütenstadt 230 Aktive in 39 Teams am „Stadtradeln“ beteiligt. Sie haben bereits insgesamt 21.940 Kilometer im Sattel zurückgelegt und dadurch drei Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß vermieden. Kreisweit sind es 1407 Radler in 175 Teams, mit insgesamt 159.056 Kilometern und 24 Tonnen vermiedenem CO2, teilt der Kreis mit.

Weitere Informationen zu der Aktion erteilt die Leichlinger Klimaschutzmanagerin Monika Meves unter Telefon 02175 992354 oder per E-Mail unter: klimaschutz@leichlingen.de

(sug)