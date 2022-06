Griechisches Lokal in Leichlingen : Dritter Einbruch in Leichlinger Gaststätte

Die zwei Täter wurden von einer Videokamera aufgenommen. Foto: dpa/Fabian Strauch

Leichlingen In der Nacht zu Mittwoch sind zwei Unbekannte in ein griechisches Restaurant an der Hochstraße am Bahnhof eingebrochen. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die Täter die Gaststätte nach Wertgegenständen und entfernten sich ohne Beute.

Die Einbrecher seien zwar von einer Videoüberwachungskamera erfasst worden. Trotzdem sei noch unklar, wie sie in das Restaurant hineingelangt seien, so die Beamten.

Es ist bereits der dritte Einbruch in das Lokal. Die beiden vorherigen Taten ereigneten sich im November 2021, in zwei aufeinanderfolgenden Nächten. Beim ersten Mal wurden 150 Euro und ein Kellnerportemonnaie gestohlen, beim zweiten Mal zehn Küchenmesser im Wert von etwa 500 Euro. Damals gelangten der oder die Täter durch ein Fenster auf der Vorderseite ins Gebäude. Hinweise an Telefon 02202 2050.

