Evangelische Kirche : Leichlinger Stiftungen finanzieren Gemeindebus

Leichlingen Die evangelische Kirchengemeinde hat einen neuen Transporter. Mit ihm kann sie vor allem ältere Menschen zu Veranstaltungen der Kirche abholen und sicher wieder heim bringen. Finanziert wird er vor allem von der Salus- und von der August-Gehrke-Stiftung.

Alles wurde auf dem „sehr kleinen Dienstweg“ geklärt. So erzählte es Pfarrer Ulrich Görn am Dienstagvormittag: „Ich war gerade auf dem Weg zur Sitzung der Diakoniestiftung August Gehrke, als ich Ullrike Rheindorf traf und ihr vom kaputten Gemeindebus erzählte. Sie brachte die Salus-Stiftung ins Spiel und ich konnte noch in der Sitzung der Diakoniestiftung besprechen, dass wir auch von dort Geld bekommen können“, erzählte der Pfarrer. „Das fiel sozusagen vom Himmel.“

Gemeindecafé Corona hat es auch den evangelischen Christen in der Gemeinde schwer gemacht, sich zu treffen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Deshalb soll nun das Gemeindecafé wiederbelebt werden: Nach den sonntäglichen Gottesdienste um 10 Uhr treffen sich die Besucher vor der Kirche an der Marktstraße und können zu einer Tasse Kaffee noch etwas beisammenstehen und klönen. „Wir hatten durch Corona große Probleme, mit den Menschen in Kontakt zu bleiben. Mit dem Café wollen wir nun wieder zusammenkommen“, sagte Pfarrer Ulrich Görn.

Die gemeinnützige Salus-Stiftung möchte Menschen helfen, in Würde und glücklich zu altern. Stifterin ist eine Dame aus Wuppertal, die mittlerweile in Leichlingen lebt und anonym bleiben möchte. Vorsitzende des Stiftungsvorstands ist die Leichlingerin Ullrike Rheindorf, ihr Mann Michael übernimmt für die Stifterin das Stiftungsmanagement. So war der Kontakt schnell hergestellt. „Der Zweck der Stiftung wird mit dem Gemeindebus hervorragend erfüllt. Die Stifterin möchte, dass alte Menschen an kulturellen Angeboten teilnehmen können. Nun können sie wieder gefahren werden“, betonte Michael Rheindorf. Der Zuschuss zum Bus ist das erste große Projekt der 2019 gegründeten Stiftung.