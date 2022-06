Mit örtlichen Grundschulen : Schüler teilen ihre Begeisterung für Roboter

Leichlingen In Arbeitsgemeinschaften könnten Gymnasiasten Programmier-Kenntnisse künftig an die örtlichen Grundschüler weitergeben.

Roboter sind spannend – auf jeden Fall für die Jungen und Mädchen am städtischen Gymnasium, die vor kurzem als ‚Team SGL-Tech‘ den zweiten Platz beim zdi-Roboterwettbewerb auf lokaler Ebene und nun den siebten Rang beim weiterführenden Regionalwettbewerb belegen konnten. Es macht ihnen sogar so viel Spaß, dass sie sich vorstellen können, ihr Wissen künftig an Schüler der örtlichen Grundschulen weiterzugeben. „Wir wollen die Schulen ansprechen, ob sie Interesse an Arbeitsgemeinschaften mit uns haben“, sagte die betreuende Lehrerin Cathleen Pohland nach dem Wettbewerb. Außerdem ist das städtische Gymnasium nun Stützpunktschule für das zdi-Netzwerk Bergisch Gladbach: Es hat einen humanoiden Roboter vor Ort mit Ausleihpool für andere Schulen.

Zum Team, das beim diesjährigen Roboterwettbewerb antrat, gehörten die Achtklässler Sophia Lohmann und Pia Steinfeld mit ihren Mitschülern René Biermann und Max Hellmich. Unterstützt wurden sie von Srivignesh Karthikeyan aus der sechsten Klasse. Die Älteren beschäftigen sich mit den Robotern in ihrem Neigungskurs, der Jüngere besucht die Robotik-AG des Gymnaisums. Ihren Roboter aus Legosteinen sollten sie so programmieren, dass er beim Wettbewerb vorgegebene Aufgaben erledigen konnte. Da die Veranstaltung diesmal unter dem Motto „RE-use, RE-duce, RE-cycle - aus alt mach neu“ stand, musste die kleine Maschine unter anderem Plastikmüll sortieren und andere Aufgaben erledigen. „Man musste strategisch vorgehen, was er wann und wo in der vorgegebenen Zeit machen sollte“, berichteten Sophia und Pia. Neu auf den Weg geschickt werden durfte er nur am Startpunkt. Geschickt mussten die Schüler Blöcke einer sogenannten Symbolprogrammiersprache kombinieren – eine erste Heranführung ans Programmieren. „Diese Sprache hat den Vorteil, dass die Schüler sofort den Erfolg in der Umsetzung sehen“, erklärt die Lehrerin.