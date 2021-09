Bauarbeiten in Leichlingen : Nach Flut: Neue Entwässerung für die Zinkskurve

Bauarbeiten in Leichlingen

Leichlingen Wegen des Starkregens im Juli erneuert der Landesbetrieb Straßenbau NRW als wichtige Notmaßnahme die Straßenentwässerung in der Zinkskurve/obere Kirchstraße, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Arbeiten beginnen voraussichtlich am Montag, 13. September.

Die Landesstraße L 359 werde auf einer Teilstrecke vollgesperrt, die Zufahrt zur Straße Am Rauenbusch bleibe bestehen.

„An der Landrat-Trimborn-Straße werden einseitig Halteverbote angeordnet, da erfahrungsgemäß Ortskundige auch diese Straße benutzen, um in die Innenstadt zu gelangen“, so die Stadt. Zudem sei so die Durchfahrt für die Feuerwehr sichergestellt. Die Bauzeit dauere voraussichtlich acht Wochen.