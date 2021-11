K 8 in Wermelskirchen : Mobile Ampeln nicht ohne Grund aufgestellt

K 8 in Wermelskirchen

Wermelskirchen Für Verwunderung und Verärgerung bei den Anwohnern sorgen seit Tagen zwei mobile Ampeln, die in der Haarnadelkurve zwischen Unterpohlhausen und Eschbachtal auf der K8 aufgestellt wurden. Eine Nachfrage bei der Stadt ergibt: Es gibt einen guten Grund.

Gleich zwei verwunderte Bürger haben sich in den vergangenen Tagen bei der BM gemeldet. Der Grund für ihre Verwirrung: Zwei mobile, „verwaiste“ Ampeln in der Haarnadelkurve auf der Kreisstraße 8 zwischen Unterpohlhausen und Eschbachtal. „Seit über einer Woche regeln diese Ampeln den ‚Kurvenverkehr’. Warum?“, fragt Michael Kronner. Er erzählt, dass er die Strecke seit Jahren fast jeden Tag befährt und nun oft ohne einen für ihn ersichtlichen Grund an einer roten Ampel warten muss. „Es ist alles gut einzusehen und seit Jahrzehnten sind Verkehrsteilnehmer ohne Ampeln zurechtgekommen“, sagt der Wermelskirchener.