Gebäudeschäden in Leichlingen : Flut: Hat Stadt nur fünf Millionen Euro versichert?

Gebäudeschäden in Leichlingen

Leichlingen (sug) Bei dem Wupperhochwasser Mitte Juli wurden auch zahlreiche städtische Gebäude beschädigt. Das Ratsbündnis aus CDU, Grünen und FDP will nun wissen, wie die Reparaturen bezahlt werden sollen.

„Ist es richtig, dass die Stadt Leichlingen pauschal für alle städtischen Gebäude und für deren Inhalt und Inventar lediglich eine Elementarversicherung in Höhe von jeweils 2,5 Millionen Euro abgeschlossen hat?“, fragen die Fraktionen in einer Anfrage an den Bürgermeister. Und: „Ist es richtig, dass es einer Kommune nicht möglich ist eine höhere Versicherungssumme zu vereinbaren?“ Antworten erwarten sie im Haupt- und Finanzausschuss.