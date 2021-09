Corona aktuell : Aktuell 58 Covid-19-Erkrankte in der Blütenstadt

Aktuell 58 Covid-19-Erkrankte in der Blütenstadt

Rhein-Berg Kreis Kreisweit sind es mehr als 500 Menschen. Die Inzidenz liegt laut Robert Koch-Institut bei 74,5.

Neuinfektionen Im Kreis sind 59 neue Corona-Fälle bekannt geworden, acht davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 514 (58 in der Blütenstadt). 22 werden in Krankenhäusern behandelt; vier davon aus der Intensivstation, zwei davon an Beatmungsgeräten.