Corona aktuell : 60 Erkrankte in Leichlingen; Inzidenz liegt im Kreis bei 75,9

Rhein-Berg 19 am Coronavirus erkrankte Personen werden derzeit im Kreis in Krankenhäusern behandelt, auch an Beatmungsgeräten.

Neuinfektionen Im Kreis sind 24 neue Corona-Fälle bekannt geworden, vier davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 527 (60). 19 Erkrankte werden in Krankenhäusern behandelt, einer davon muss beatmet werden.

Infizierte seit Pandemiebeginn 12.511 (1372).

Davon gelten als genesen 11.804 (+10; 1285).

Todesfälle 180 (27).

Quarantäne 1069 (+36; 125).

Inzidenz 75,9.

Impfungen Im Rheinisch-Bergischen Kreis wurden nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Nordrhein 375.192 Impfungen durchgeführt, dabei handelt es sich um 198.717 Erstimpfungen und um 176.475 Zweitimpfungen. Die Zahl der Erstimpfungen entspricht 70,1 Prozent. Die Zahl der Zweitimpfungen beträgt 62,3 Prozent der Bevölkerung. Diese Zahlen werden unter Vorbehalt kommuniziert.

(afri)