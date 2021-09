Spielwelt in evangelischer Kirche Witzhelden : Wenn Holzklötze zu Gott führen

Spielwelt in evangelischer Kirche Witzhelden

Elias (l.) und Jannick bauten ein Gebäude nach, aus dem (in der Bibel) Männer einen Gelähmten zu Jesus bringen wollen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Die Spielwelt des Bibellesebunds war am Wochenende im Rahmen der Witzheldener Kinderkirche zu Gast im Höhendorf, um 35 Mädchen und Jungen Geschichten rund um die Erlebnisse Jesu beizubringen.

Meterhohe Türme, die gen Himmel ragen, kleine Straßenzüge, große Arenen. Die evangelische Kirche in Witzhelden verwandelte sich am Samstag in ein riesiges Baufeld, auf dem Kinder mit gelben Bauhelmen ihrer Kreativität freien Lauf lassen durften.