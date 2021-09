Leichlingen sucht Klimastrategie : Wie geht umweltfreundliche Fortbewegung?

Wetter-Moderatorin Claudia Kleinert erklärt bei einem Online-Infoabend der Stadt Leichlingen, „warum wir uns und das Klima schützen müssen.“ Foto: ard

Leichlingen Mit Beteiligung der Bürger will die Stadt eine Klimastrategie und ein Mobilitätskonzept entwickeln. Nächste Woche geht es mit einem Online-Infoabend los.

Von Ina Bodenröder

Die Blütenstadt macht sich auf den Weg zur Klimaneutralität: Ab kommenden Mittwoch können sich die Bürger an der Entwicklung der dafür notwendigen Klimastrategie beteiligen. „Die Stadt muss laut Klimaschutzgesetz im Jahr 2045 klimaneutral sein. Der Rat hat darüber hinaus entschieden, dass die Stadtverwaltung dieses Ziel schon 2035 erreichen soll“, sagte in dieser Woche die städtische Klimaschutzmanagerin Monika Meves.

Damit das auch erreichbar ist, muss ein Fahrplan her: Er soll nicht nur eine Analyse der aktuellen kommunalen Treibhausgas-Bilanz enthalten, sondern auch Ideen, Maßnahmen und Zuständigkeiten, wie die Stadt insgesamt und die Verwaltung im Speziellen bis zu den Stichjahren das Klima nicht mehr negativ beeinflusst. Im März kommenden Jahres soll diese Strategie stehen, vom Rat beschlossen sein und in die Umsetzung gehen.

Info Voraussichtlich ab November dieses Jahres soll es in Leichlingen vier Elektrotankstellen geben, und zwar vor dem Rathaus, auf dem Parkplatz an der Montanusstraße hinter dem Brückerfeld, auf der Parkpalette im Brückerfeld und an der Kirchstraße auf Höhe des Stadtparks.

Den ersten Aufschlag macht die Stadt mit allen interessierten Bürgern am Mittwoch, 8. September, um 18 Uhr: An der digitalen Veranstaltung können die Leichlinger per Videotelefonkonferenz (Zoom) teilnehmen, eine Anmeldung ist unter dem Link www.leichlingen.eventbrite.com möglich. Auf dem Programm steht der Vortrag „Tanz auf dem Vulkan – warum wir uns und das Klima schützen müssen“ von Fernseh-Wettermoderatorin Claudia Kleinert.

Außerdem wird die „Ideenbörse Klimaschutz“ vorgestellt, eine anonyme Online-Befragung, mit der die Stadt mehr über die Verhaltensweisen der Einwohner rund um den Klimaschutz erfahren möchte. Diese Börse ist bis zum 17. Oktober geöffnet, zu finden ist sie auf der städtischen Internetseite (www.leichlingen.de).

Am 8. September startet zudem eine Haushaltsbefragung zur Verkehrsmittelwahl der Bürger, die fließend zur nächsten Veranstaltung am 21. September um 18 Uhr überleitet. Dann heißt es - ebenfalls digital per Zoom: „Leichlingen auf dem Weg zur nachhaltigen Mobilität“. Diesmal liegt der Schwerpunkt auf dem kommunalen Mobilitätskonzept.

Es werden erste Ergebnisse zu den Grundlagen des Konzeptes und zum mittlerweile abgeschlossenen Projekt „Wegedetektive“ vorgestellt. Außerdem wird die Stadtverwaltung einen Ausblick auf die nächsten Aktionen zum Mobilitätskonzept geben und Ideen des Zukunftsnetzes Mobilität NRW zu einer nachhaltigen Fortbewegung mit weniger Verkehr vorstellen.

Ein Faltblatt mit den anstehenden Terminen für die Klimastrategie und das Mobilitätskonzept wird in Kürze per Post in alle Leichlinger Briefkästen verteilt. „Es sollen sinnvolle Maßnahmen in verschiedenen Bereichen entwickelt werden. Gleichzeitig soll eine realistische Umsetzungsplanung für die nächsten Jahre aufgezeigt werden“, sagte Monika Meves. In einem Prozess mit viel Bürgerbeteiligung werde ein konkretes Aktionsprogramm diskutiert, um den Kohlendioxidverbrauch in Leichlingen nachhaltig zu senken und das vorgegebene Ziel zu erreichen.

Der erste Baustein des Mobilitätskonzeptes war übrigens erfolgreich: Beim Projekt „Wegedetektive“, bei dem Anwohner auf einer interaktiven Karte im Internet konkrete Verbesserungsvorschläge zu örtlichen Straßen und Wegen hinterlassen konnten, sind insgesamt 480 Anregungen eingegangen.