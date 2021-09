Grammo-Festival : „Besser hätte es nicht laufen können“

Viel Vergnügen beim Grammofestival in Leichlingen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Leichlingen Das 13. Grammo-Festival im Alten Stadtpark lockte wieder hunderte Besucher. Es war wie früher, als es noch keine Corona-Bedigungen gab. Das gute Wetter half dem Vergnügen: musikalischer Genuss vom Feinsten.

Von Gabi Knops-Feiler

Die Sonne am Himmel, Musik in den Ohren, Tanz unter freiem Himmel, dazu noch kühle Getränke – was kann es Schöneres geben? Die Szenerie des letzten Wochenendes erinnerte an alte Zeiten, als es noch kein Corona gab. Genau wie früher lauschten hunderte Besucher des 13. Grammo-Musikfestivals den Klängen der Pop- und Rockmusik im Alten Stadtpark, während andere vor der Bühne ausgelassen feierten. Laut Coronaschutzverordnung dürfen jeweils 2500 Menschen an Großveranstaltungen im Freien teilnehmen. Zur Überprüfung der einzigen Einschränkungen wurden Bändchen am Eingang ausgegeben, die ein Sicherheitsdienst stichprobenartig kontrollierte.

Zum Auftakt am Freitag spielte das Akustiktrio „Black Community“, ehe die Open-Air-Veranstaltung am Sonntag mit „Triple Sec & Friends“ ausklang. Inge Linden aus Opladen schwärmte: „Die Stimmung und die Musik sind unglaublich gut. In diesem Jahr kommt noch das schöne Wetter hinzu.“ Ihre Zwillingsschwester Gitte Poeschel aus Leichlingen kommentierte: „Wir sind immer gerne hier, weil wir Leichlingen und das Grammo-Festival unterstützen möchten. Die Veranstalter geben sich jedes Jahr so viel Mühe.“

info Spenden für wohltätige Zwecke Den Überschuss vom Festival wollen die Veranstalter für wohltätige Zwecke spenden. Spenden wurden auch beim Festival gesammelt: Birgit Honné von der Kunstgalerie „Grohbi“ verkaufte Postkarten zugunsten des Ortsvereins im Deutschen Roten Kreuz.

Seit zwei Jahren führt Joshua Rüber-Mers die Regie. Elf Jahre leitete dessen verstorbener Vater Fritz Rüber das Grammo-Festival und verhalf ihm in der Blütenstadt zum Kultstatus. Der junge Mann ist inzwischen Inhaber der Agentur „Grammo Events“, die nicht nur das Grammo-Festival, sondern auch das neue Format „LIVElingen“ zunehmend professioneller organisiert. Weil zuletzt zwei LIVElinge-Konzert wegen Hochwasser ausfallen mussten, werden diese in Kürze nachgeholt: Am 9. September spielt „Unart“ aus Siegen, am 16. September steht die Gruppe „Kaschämm“ auf der neuen Bühne.

„Besser hätte es nicht laufen können“, urteilte Rüber-Mers über die optimalen Bedingungen beim jüngsten Grammo-Festival. Trotz zweier guter Jahre – im Vorjahr wurde auch im September gefeiert – will der einstige Bankkaufmann das Festival nicht dauerhaft im Spätsommer etablieren. „Das Grammo-Festival an Pfingsten ist Tradition“, unterstrich der Veranstalter.

Wie in den Vorjahren wollen er und seine Schwester Lea Mers auch weiterhin auf das Konzept des Vaters zurückgreifen, das in den letzten Jahren stets gut funktioniert hat: musikalischer Genuss vom Feinsten bei freiem Eintritt. Weil sich das Angebot allein über den Verkauf finanziert, ist auch das Mitbringen von Speisen und Getränken untersagt.