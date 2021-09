Geschäftsidee in Leichlingen : Witzheldener prüft Batterien in E-Autos

Ingenieur Thomas Schinschke zeigt die Testbox, mit der er Elektro-Batterien kontrolliert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen-Witzhelden Thomas Schinschke hatte eine Marktlücke entdeckt, als er sich ein Auto kaufen wollte. Mit der Geschäftsidee hat er sich selbstständig gemacht.

Die Zahl der zugelassenen Elektroautos in Deutschland ist in den letzten Jahren sprunghaft angestiegen: Waren es 2019 noch 83175 mit ausschließlich elektrischer Energiequelle, fuhren am 1. April 2021 bereits 365.262 Autos nur mit Batterie. Rechnet man noch Plug-In-Hybrid-Pkw als Elektroautos dazu, nähert sich laut „statista.de“ die Zahl der elektrisch angetriebenen Autos der Marke von einer Million. Die Entwicklung bringt zugleich eine neue Frage mit: Wie gut sind eigentlich noch die Batterien in gebrauchten E-Fahrzeugen, die verkauft werden sollen?

„Ich stand vor einigen Jahren vor demselben Problem“, erzählt Thomas Schinschke. Der Maschinenbau-Ingenieur aus Krähwinkel wollte sich einen Plug-In-Hybrid von Volvo kaufen, die Batterie war fünf Jahre alt. „Ich habe den Verkäufer gefragt, wie weit das Auto damit noch fährt, weil ich die Katze nicht im Sack kaufen wollte“, erinnert sich Schinschke. Doch weder TÜV noch ADAC oder Dekra hatten Möglichkeiten, die Qualität der Batterie zu testen. Es gab schlicht keine Prüfgeräte.

Heute nutzt Thomas Schinschke diese Marktlücke: Er hat sich als Partner des österreichischen Startups Aviloo selbstständig gemacht. Das Unternehmen hat in den vergangenen Jahren einen herstellerunabhängigen Batterietest für Elektro- und Plug-In-Hybrid-Fahrzeuge entwickelt, die Schinschke in Nordrhein-Westfalen anbietet. Damit wendet sich der Ingenieur an Autohäuser und Werkstätten, aber auch direkt an Privatpersonen, die von Privat ein Elektro- oder Hybrid-Plug-In-Auto kaufen möchten.

Seine kleine, TÜV-zertifizierte Testbox schließt er im Fahrzeug an die On-Board-Diagnose-Schnittstelle an und kann darüber die Daten der Batterie auslesen. Vor einer Testfahrt wird die Box mit den Fahrzeugdaten konfiguriert, die Batterie vollständig aufgeladen und das Auto dann so lange gefahren, bis sie nur noch zehn Prozent hat oder im Hybrid der Motor anspringt.

„Der Wert der Batterie ist abhängig vom Gesundheitszustand und damit maßgeblich ausschlaggebend für den Fahrzeugwert eines gebrauchten Elektrofahrzeugs, denn immerhin ist die Batterie die kostenintensivste Komponente“, beschreibt das österreichische Startup die Idee. Daher solle der Batteriecheck ein verbindlicher Standard beim An- oder Verkauf von gebrauchten Elektrofahrzeugen werden. Das Zertifikat, das der Kunde – Käufer oder Verkäufer – von Thomas Schinschke nach der Testfahrt erhält, dokumentiert den Zustand der Batterie und gibt den Geschäftspartnern ein Stück mehr Sicherheit.

„Ich bin von diesem Angebot überzeugt“, sagt der Krähwinkler über die Testbox. Auch viele Händler, die er in den letzten Wochen besucht habe, seien begeistert. Allein die Zahl der gebrauchten E-Fahrzeuge muss noch wachsen, um das Geschäft für die Autohäuser, Werkstätten und ihn interessant zu machen.