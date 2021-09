Starkregen in Leichlingen : Kreisstraße 6 wird provisorisch instand gesetzt

Die Straße wird teilweise mit Schotter befestigt. Foto: dpa/Jan Woitas

Leichlingen An der Kreisstraße 6 werden zwischen Burscheid-Unterwietsche und Leichlingen-Eichen in dieser Woche Schäden durch den Starkregen Mitte Juli behoben. Der Rheinisch-Bergische Kreis befestigt nach eigenen Angaben – bis voraussichtlich Montag, 13. September – die Fahrbahn in südlicher Richtung um rund einen Meter provisorisch mit Schotter.

Dadurch sollen Verkehrsteilnehmer bei halbseitiger Befahrung sicher von der Uferkante abrücken können.

Bei dem Starkregen war die Uferbefestigung entlang des Wersbaches auf einer Länge von rund 90 Metern abgeschwemmt worden. Der Oberbau der Wersbach-Brücke wurde dabei unterspült und muss komplett instandgesetzt werden.

Die Vollsperrung von Burscheid aus ist laut Kreis teilweise geöffnet, Anlieger können über die K 6 Richtung Burscheid-Grünscheid an- und abfahren. Das Baufeld an der Wersbachbrücke bleibt vollgesperrt. Eine durchgängige Befahrung der K 6 ist nicht möglich. Die einzelnen Abschnitte müssen über die K 9 und L 294 angefahren werden.

(sug)