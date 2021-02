Seniorendorf in Leichlingen-Weltersbach : Neubau im Pilgerheim wird eröffnet

Info

Pilgerheim Das Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach ist ein Seniorendorf in Leichlingen, das 1927 gegründet wurde. Träger sind die Evangelisch-Freikirchlichen Gemeinden in NRW. An diesem Ort leben 300 Menschen in sechs Pflegeheimen und etwa 220 in 170 Wohnungen „mit Service“. Mit mehr als 300 Mitarbeitenden ist das Diakoniewerk nach eigenen Angaben der größte Arbeitgeber Leichlingens.

Architekten Haus Emmaus wurde in Zusammenarbeit der Aachener Architekturbüros „Architektur- und Sachverständigenbüro Janssen“ und „LP12 Architekten und Ingenieure“ konzipiert.