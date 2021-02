Hilfe für Schwerkranke auch in Leichlingen : DRK bittet um Blutspenden im Gymnasium

Leichlingen Das Rote Kreuz verweist auf „hohen Corona-Schutz“. Am Dienstag ist der Spendedienst in Leichlingen.

Auch in Zeiten von Corona sind schwerkranke Menschen auf Blutpräparate im Rahmen einer Therapie oder in der Notfallversorgung angewiesen. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bittet daher gesunde Menschen ab 18 Jahren, „gerade jetzt ein Zeichen der Zuversicht zu setzen“ und – unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen – Blut zu spenden. Am Dienstag, 9. Februar, ist dazu Gelegenheit: von 16 bis 19 Uhr in der Aula des Gymnasiums Am Hammer 2 (Personalausweis mitbringen).