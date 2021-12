Feierliche Zeremonie : Jill und Joe Biden bringen Weihnachtsbaum am Weißen Haus zum Leuchten

Jill und Joe Biden bringen Weihnachtsbaum am Weißen Haus zum Leuchten

Washington Gemeinsam mit Ehefrau Jill hat US-Präsident Joe Biden den Weihnachtsbaum am Weißen Haus zum Leuchten gebracht. Die fast 100 Jahre alte Zeremonie zum Beginn der Festzeit feierten die Bidens mit Künstlern wie LL Cool J, Billy Porter oder Kristin Chenoweth.

Drei Wochen vor Weihnachten sind die Lichter am Nationalen Weihnachtsbaum der USA nahe dem Weißen Haus entzündet worden. Präsident Joe Biden, der gemeinsam mit seiner Frau Jill zu der Zeremonie am Donnerstag gekommen war, gedachte dabei der Toten der Corona-Pandemie und würdigte den Optimismus seiner Landsleute. „Wegen Ihnen, dem amerikanischen Volk, sind wir eine großartige Nation“, sagte er. Auch Vize-Präsidentin Kamala Harris und ihr Ehemann Doug Emhoff waren anwesend. „Der immergrüne Baum erinnert uns daran, dass auch in den kältesten und dunkelsten Tagen des Winters das Leben und die Fülle zurückkehren werden“, sagte Biden.