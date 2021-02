Wetter in Leverkusen und Leichlingen : Entspannte Lage auf den Straßen

Leverkusen/Leichlingen Während im Norden Deutschlands teilweise nichts mehr geht, hat der Deutsche Wetterdienst die Unwetterwarnung für die Region zurückgenommen, und auch die Leverkusener Feuerwehr meldet am Sonntag gegen 10 Uhr: „Alles ruhig.“ Es habe bislang keine Einsätze gegeben, man beobachte aber natürlich die Wetterlage.

Genauso sieht es in Leichlingen aus: Keine glatten Straßen, keine Unfälle. „Bei der Wettervorhersage am Samstag lagen wir genau unter der Wettergrenze“, sagt Thomas Schmitz von der Freiwilligen Feuerwehr in Leichlingen. Also alles im grünen Bereich. „Hoffentlich bleibt es so.“