Corona aktuell : Pandemie: Ein neuer Infektionsfall in Leichlingen

Es werden weiterhin mehr als 60 Menschen in Krankenhäusern im Kreisgebiet behandelt. Aus der Quarantäne konnten fast gleich viele entlassen werden.

Krankenhäuser 63 Personen, die am Coronavirus erkrankt sind, befinden sich derzeit in Krankenhäusern im gesamten Kreisgebiet in stationärer Behandlung. Fünf von ihnen müssen intensivmedizinisch betreut werden, zwei von ihnen an Beatmungsplätzen.