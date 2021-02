Selbstständige bangen während Corona-Pandemie : „Keiner gibt zu, wenn das Konto leer ist“

Flyer sollen für Aufmerksamkeit sorgen: Petra Vicari (l.), Alexandra Schuhmacher und Bürgermeister Frank Steffes im Salon „Triangolo“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Unterstützung von der Politik, aber auch von der Bevölkerung wünschen sich viele Dienstleister und Einzelhändler – so wie Friseurin Petra Vicari und Boutique-Besitzerin Alexandra Schumacher.

Sie wünschte wirklich, die Bürger hätten recht. Dass die November- und Dezemberhilfen Petra Vicari und ihren selbstständigen Mitstreiterinnen aus der finanziellen Patsche helfen würden. Dass die Notlage die Friseurin nicht tagtäglich beschäftigen, sie nicht um ihren Salon „Triangolo“ und die Anstellung ihrer fünf Mitarbeiterinnen bangen müsste. Das Problem: „Nichts davon entspricht der Realität“, sagt die 56-Jährige, die ihr Geschäft an der Brückenstraße seit 33 Jahren führt. Um auf ihre prekäre Lage hinzuweisen, beteiligen sich Vicari und 65 weitere Leichlinger Einzelhändler nun an der bundesweiten Aktion „Wir machen auf_merksam“, zu der sie am Mittwoch unter anderem Bürgermeister Frank Steffes in ihr Geschäft geladen hat. Sie zielt mit Hilfe von Bannern und Flyern darauf ab, nicht nur der Politik, sondern vor allem auch Bürgern klarzumachen, dass sich viele Selbstständige der beruflichen Existenzvernichtung so nah sehen wie noch nie in ihrem Leben.

„Ich weiß, dass viele Bürger denken, dass wir 75 Prozent unseres Umsatzes kassieren – und wir uns deswegen zurücklehnen können“, erklärt Vicari. In ihrer Branche hätte die Friseurin allerdings bislang nicht mal einen entsprechenden Antrag stellen können; das sei frühestens Mitte dieses Monats möglich. „Trotzdem hält sich der Gedanke, dass wir keine Unterstützung brauchen. Vielleicht auch, weil wir ungern zugeben, dass das Konto leer ist.“ Am liebsten wäre es ihr, wenn die Stadt nun die Gewerbesteuer senken würde, so, wie es in anderen Kommunen bereits im Gespräch sei. „Im Idealfall kann ich meinen Laden wieder öffnen“, sagt Vicari, deren Mitarbeiterinnen bereit wären, alle Sicherheitsvorkehrungen mitzutragen. „Und wenn das bei einer Fahrschule geht, müsste das bei uns doch auch klappen“, gibt die 56-Jährige zu Bedenken, zumal Infektionen in Friseursalons gar nicht nachgewiesen worden wären.

Info Modebranche verliert im Krisenjahr am stärksten Laut Statistischem Bundesamt zählt der Einzelhandel mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren zu den Verlierern der Umsatzentwicklung im Krisenjahr 2020: Der Umsatz brach um 23,4 Prozent ein. Ein Plus machten Lebensmitteleinzelhändler, Baumärkte, Apotheken und der Internet- und Versandhandel.

Ganz ähnlich sieht es ihre Nachbarin Alexandra Schumacher, die nur ein paar Läden weiter ihr Modegeschäft „Herz Dame“ führt. „Es wäre schon prima, wenn uns die Regierung unterstützen würde“, gibt die 46-Jährige zu verstehen.

Derzeit baut sie einen Onlineshop auf, auch über Whatsapp Business bietet sie Pullover, Blusen, Hosen an. „Natürlich stellt das nur einen Tropfen auf dem heißen Stein dar, aber gar nichts tun kommt für mich auch nicht in Frage.“ Zumal Schumacher, die sich vor zwei Jahren mit ihrer Boutique selbstständig machte, bereits neue Ware bestellen musste und die auch bezahlt sein will. „In der Mode kaufen wir lange im Voraus ein, und diese Zyklen lassen sich auch nicht von heute auf morgen ändern.“ Tatsächlich stelle ein Top in Hellblau „verderbliche Ware“ dar, wenn die Farbe im kommenden Winter nicht mehr angesagt sei.