Anlaufstelle in Opladen : Leverkusener Malteser eröffnen Fluthilfe-Büro

Anlaufstelle in Opladen

Gerade in Opladen, das Foto zeigt die Düsseldorfer Straße, hatten Menschen durch die Flut große Verluste zu beklagen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen In Opladen gibt es nun Beratung zu Finanzhilfen und psychologische Unterstützung für Menschen, die ihre Existenz, aber auch wertvolle Erinnerungsstücke verloren haben.

Sie wollen Hilfe leisten für die Menschen, die bei der verheerenden Juli-Flut ihre Existenz – die Wohnung oder ein Haus – verloren haben. Abar auch liebgewonnene Erinnerungsstücke wie Fotos, eine Puppe oder Schmuck. Die Malteser haben deshalb ein Fluthilfe-Beratungsbüro in Opladen eröffnet – an der Gerichtsstraße 8 in den Räumen des Job-Services Leverkusen.