Am frühen Montagmorgen : Hubschrauber im Einsatz – Polizei sucht Verdächtige

Foto: dpa/Friso Gentsch Die Polizei war in Leichlingen im Einsatz.

Leichlingen Anwohner wurden am Montagmorgen durch einen Hubschrauber geweckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(cebu) Am frühen Montagmorgen ist auf der Straße Im Brückerfeld laut Polizei eine maskierte Person aufgefallen. Kurze Zeit später flüchteten zwei Personen mit einem Roller über den Wupperbegleitweg in Richtung Opladen. Der Maskierte – schwarz gekleidet, etwa 1,80 Meter groß und schlank – fiel um 3.20 Uhr vor einer Gaststätte auf. Als der maskierte Mann ihn bemerkte, rief er einem anderen Mann etwas zu und lief in Richtung Parkplatz davon. Kurz danach wurde beobachtet, wie ein Roller mit zwei Personen in Richtung Opladen fuhr.

Erste Ermittlungen auf dem Parkplatz Im Brückerfeld/Montanusstraße führten zu einem Klein-Transporter der Marke Fiat mit polnischen Kennzeichen. Die Kennzeichen gehörten nicht zum Fahrzeug. Auf der Ladefläche fanden sich unter anderem präparierte Gasflaschen. Deshalb nimmt die Polizei an, dass die Verdächtigen nicht in eine Gaststätte, sondern in eine nahe gelegene Bank einbrechen wollten.

Bei der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Am Morgen fanden Spaziergänger einen ausgebrannten Roller in der Wupper in Opladen. Ob ein Zusammenhang besteht, wird noch ermittelt. Die Polizei nimmt Hinweise unter Telefon 02202 205-0 entgegen.

(cebu)