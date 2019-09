Städtischer Etat : Haushaltsausgleich in 2024 bleibt weiterhin das Ziel

Stadtkämmerer Thomas Knabbe brachte den Etat für 2020 in der Ratssitzung am Donnerstag ein. Foto: Uwe Miserius

Das vorgegebene Ziel ist klar. Bis 2024 will die Stadt Leichlingen einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen können. Bis dahin dauert es aber noch, und 2020 wird dies noch nicht gelingen.

Im städtischen Haushalt für das kommende Jahr rechnet Kämmerer Thomas Knabbe mit einem Defizit von rund 1,5 Millionen Euro, etwa eine Million Euro des Defizits entsteht dabei durch weniger Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen von Land und Kreis. Am Donnerstag stellte Knabbe das hunderte Seiten dicke Zahlenwerk im Rat vor, das in den kommenden Fachausschüssen diskutiert wird und schließlich in der Ratssitzung am 26. November beschlossen werden soll.