Garten- und Landschaftsbau Henning Wenderoth : Glühwürmchen werden zu Gärtnern

14 Kindergartenkinder buddelten und pflanzten nach Herzenslust bei Landschaftsgärtner Henning Wenderoth mit.

Der Nieselregen konnte den 14 Glühwürmchen am Donnerstag überhaupt nichts anhaben. Schließlich waren sie mit Regenjacke, Gummistiefeln und Warnweste bestens ausgestattet, als sie das Betriebsgelände von Landschaftsgärtner Henning Wenderoth in Grünscheid im Sturm eroberten. Wobei, ganz am Anfang bestaunten die ein- bis sechsjährigen Kindern der Glühwürmchen-Gruppe der Kita Overfeldweg in Leverkusen erst einmal mit großen Augen den imposanten Maschinenpark des Gärtners.