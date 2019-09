Ermittlung wegen Brandstiftung : Gartenhaus auf dem Müllerhof ausgebrannt

Leichlingen (bu) Nach einem Feuer auf dem Müllerhof an der Stadtgrenze zu Solingen ermittelt die Kripo wegen des Verdachts der Brandstiftung.

Laut Polizeibericht war in der Nacht zum Sonntag zwischen 0.30 und 1.10 Uhr ein Gartenhaus in Flammen aufgegangen. Der das Häuschen umgrenzende Zaun wurde nach ersten Erkenntnissen vermutlich kurz zuvor durchtrennt. Etwa zur gleichen Zeit gab es einen Brand in unmittelbarer Nähe des Reiterhofs auf Solinger Stadtgebiet. Dort gingen etwa 50 Heuballen in Flammen auf.