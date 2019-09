Ehemaliger Stadtsport-Chef : „Sportverrückter“ verlässt den Chefsessel des Amts

Leichlingen (brü) Knapp über ein Jahrzehnt war Karlheinz Dick Vorsitzender des Stadtsportamts in Leichlingen. Der 74-Jährige führte ein Leben für den Sport – zunächst aktiv, dann in der Rolle des Funktionärs.

In die Fuktionärsaufgabe war er früh und nur durch Zufall gekommen. Schon zu seiner Jugendzeit in Solingen und Jülich, berichtete der Rentner, habe er sich ins Vereinsleben integriert und dort engagiert. Die soziale Komponente und das Übernehmen von Verantwortung gefiel Dick schon früh: „Ich wolle eigentlich Sportlehrer werden.“

Nun sah die Karriere doch etwas anders aus. Auch wenn der Sport im Leben von Karlheinz Dick eine, vielleicht sogar die zentrale Rolle spielen sollte. „Ich habe immer Sport gemacht“, betonte er. Das habe als zehnjähriger Junge im Fußballverein begonnen. Später wechselte Dick zum Schwimmen und Wasserball in Solingen. Nach dem Umzug nach Jülich tat es der Handball dem Sportverrückten an. „Bälle fangen konnte ich ja“, scherzt er heute.

Beim LTV blieb die neue Liebe Handball bestehen. Dort arbeitete er lange als Vorsitzender der Abteilung. Mittlerweile spielen die „Pirates“ in der dritten Liga. Martin Hasenjäger, Vorsitzender des Gesamtvereins LTV, bewertet die Arbeit Karlheinz Dicks sehr hoch: „Er legte den Grundstein für den heutigen Erfolg.“ Dass der Chef des Stadtsportamts in der Blütenstadt aus den eigenen Kreisen kam, gefiel ihm. Die Wege seien so sehr kurz gewesen. Dick habe man oft in der Handballhalle antreffen können. „Wir wohnen nicht weit voneinander“, sagt Hasenjäger.