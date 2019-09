KG Pappnas und Familich : Die närrische Familie ist gewachsen

Die neu gegründete KG Pappnas und Familich besteht jeweils zur Hälfte aus Kindern und Erwachsenen. Jetzt wurde das erste Familienfest gefeiert.

Die Blütenstadt ist seit Mai dieses Jahres um einen Karnevalsverein reicher: Die KG „Pappnas un Familich“ hat sich explizit die Familienfreundlichkeit auf die Fahne geschrieben, die Hälfte der Mitglieder sind Kinder. Auf einem bunten Fest stellte sich der neue Verein am Wochenende vor, bunt, jeck und mit jeder Menge Kinderbelustigung.

Der sechsjährigen Pia Voss ist es wohl zu verdanken, dass das Narrenvolk in Leichlingen weiter wächst. Ihr Vater Bernd Voss ist leidenschaftlicher Karnevalist und war 22 Jahre lang bei der KG Handballfründe aktiv. Er ist Besuchern des Leichlinger Karnevalszugs am Blütensamstag als Entertainer auf dem sportlich-närrischen Wagen bestens bekannt.

Die KG Pappnas und Familich ist ein eingetragener Verein und Mitglied im Festkomitee Leichlinger Karneval (FLK). Für den anstehenden Umzug am Blütensamstag hat der neu gegründete Verein bereits einen eigenen Wagen, der nun durch Vereinsmitglied und Wagenbauer Lothar Karner fertiggestellt wird.

Auch Pia schaute ihrem Papa jedes Jahr von der Straße aus zu, wenn er mit seinen Jungs vorbeifuhr und fröhlich, singend und lachend, Kamelle ins Volk warf. Bald wollte das aufgeweckte Mädchen ihren Papa nicht nur im Vorbeifahren sehen, sondern selbst mit ihm auf dem Wagen Kamelle werfen. So entstand die Idee zur „KG Pappnas un Familich“

„Sie hat mich auf die Idee eines neuen Vereins gebracht“, erzählt der Familienvater. Denn die Idee hinter der KG Pappnas un Familich: Ein Angebot zu schaffen, bei dem die Kinder nicht nur am Karneval teilnehmen, sondern wo sie fester Bestandteil sind. „Familienfreundlichkeit ist ein wesentlicher Eckpfeiler unseres Vereins.“

Das spiegelt sich auch bei den Mitgliedern wider. Mit acht Leuten startete Voss das ambitionierte Projekt im Mai dieses Jahres. Mittlerweile gehören der KG Pappnas un Familich 22 aktive Mitglieder an, elf Erwachsene und elf Kinder. Weitere Mitglieder unterstützen den Verein aus dem Hintergrund. Über die sozialen Netzwerke habe Voss viele Gleichgesinnte gefunden, die sich über das Konzept begeistert zeigten und mitmachen wollten. „Wir haben im Verein drei verschiedene Generationen, Großeltern, Eltern und Kinder machen bei uns mit“, erzählt Voss.

Dass der Leichlinger damit offensichtlich eine Marktlücke entdeckt hat, wurde beim Familienfest der jungen Karnevalsgesellschaft am Samstag deutlich: Die Therapieburg diente als Festsaal, in der Hüpfburg, Spiel- und Malecke sowie Kinderschminken den größten Platz einnahmen. Überall schwirrten fröhlich Kinder umher, die lachend bunte Luftballons in die Luft schmetterten. Eltern und Großeltern standen entspannt daneben und genossen die Feier.