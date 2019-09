Witzhelden steht Kopf : Alles bereit fürs Erntedankfest

Der kunterbunte Umzug ist jedes Jahr der Höhepunkt des Erntedankfestes in Witzhelden. Foto: Miserius, Uwe (umi)

230 ehrenamtliche Helfer bereiten das Fest am 5. und 6. Oktober vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christiane Bours

Am ersten Oktoberwochenende geht es in Witzhelden wieder rund. Am Samstag, 5. Oktober beginnt das 77. Erntedankfest, und die Besucher können sich auf jede Menge Trubel freuen. Ermöglicht wird dies durch rund 230 ehrenamtliche Helfer.

Los geht es um 15 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst in der evangelischen Kirche, dem Alten vom Berge, unterstützt vom Frauenchor Metzholz 1993. Ab 16 Uhr folgt die Eröffnung des Festes mit dem Aufrichten des Erntebaumes. Die Dabringhausener Musikanten, der Hegering Burscheid, die Gesangsvereine MGV Herscheid und Liederkranz Metzholz 1890 und die Landjugend Leichlingen sorgen für einen feierlichen Rahmen. Im Anschluss folgt ein Platzkonzert der Dabringhausener Musikanten. Ab 19 Uhr treten Groove Company auf.

Weiter geht es am Sonntag ab 11 Uhr mit dem Frühschoppen auf dem Marktplatz. Höhepunkt ist wie in jedem Jahr der große Festumzug mit rund 50 Gruppen, Traktoren und Musikkapellen. Der Erntedankzug unter dem Motto „Witzhelden – Dorf voll Fantasie“ startet um 14 Uhr auf der Leichlinger Straße und bahnt sich seinen Weg durch den Ortskern von Witzhelden bis zur Ortschaft Kuhle. Nach einer Wende führt der Zugweg die Teilnehmer erneut am Marktplatz vorbei. Über Flamerscheid geht es weiter nach Herscheid, wo sich der Zug am Gasthaus Zum Herzbachtal auflöst.

Für die Dauer des Zuges werden zahlreiche Straßen abgesperrt, eine Ortsdurchfahrt ist nicht möglich ist.

Im Anschluss an den Festzug verkauft die Erntekönigin Nicole Wiendl an der Ecke Solinger Straße/Hauptstraße ab etwa 17 Uhr Obst, Gemüse, Blumen und andere landwirtschaftliche Erzeugnisse direkt vom Erntewagen. Die gesamte Dekoration dieses Wagens wird von heimischen Landwirten gestiftet. Ab 17 Uhr spielt die Band „2nd Hand“. Zum Abschluss beginnt um 21.30 Uhr der große Zapfenstreich mit den Rheinisch Bergischen Musikanten und dem Schützentambourcorps aus Köln-Stammheim auf dem Marktplatz. An beiden Tagen findet auf dem Gelände um das evangelische Gemeindehaus eine Familienkirmes statt.

Der Ortskern von Witzhelden wird am Samstag, 5. Oktober, ab 10 Uhr und die L359 (Burscheider Straße/Solinger Straße) ab 12 Uhr bis Sonntag, 6. Oktober, 24 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt, also die Burscheider Straße in Höhe des Marktplatzes und die Leichlinger Straße in Höhe der katholischen Kirche. Die Straße Am Markt (Einfahrt Parkweg - Kirchweg) und der Marktplatz werden von Mittwoch, 2. Oktober, 8 Uhr, bis Montag, 7. Oktober, gesperrt. Eine Durchfahrt durch die Ortsmitte wird nicht möglich sein. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert.

Während des Festzuges am Sonntag, 6. Oktober, ist mit Beeinträchtigungen zwischen 13 und 17.30 Uhr im Gemeindegebiet von Witzhelden zu rechnen. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.witzhelden-erntedankfest.de.

(cebu)