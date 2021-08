Benefizkonzert im Pilgerheim Weltersbach : Mutmachmusik – für die Flutopfer und alle anderen

Das Benefizkonzert in der Christuskirche des Pilgerheims Weltersbach wird am Freitag in St. Johanens Baptist wiederholt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leichlingen Im Pilgerheim Weltersbach erklangen Lieder nach mehr als einem Jahr musikalischer Corona-Einschränkung. Das Benefizkonzert zugunsten der vom Hochwasser Betroffenen wird am Freitag in St. Johannes Baptist wiederholt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Monika Klein

Leichlingen „In der Mitte der Nacht liegt der Anfang eines neuen Tags.“ Mit Texten wie diesem versuchten die musikalischen Gäste den Besuchern der Weltersbacher Christuskirche Mut zu machen. Neue Kirchenlieder, die von Gottes Liebe und von Hoffnung erzählen, standen auf dem Programm, das die katholische Kantorin Pia Gensler für ein Benefizkonzert zusammengestellt hat, dessen Erlös für Betroffene des Juli-Hochwassers in Leichlingen gedacht ist.

Jetzt musizierte sie mit einem kleinen Ensemble im Tal, das auch noch letzte Spuren der Überschwemmung zeigt. Spuren hat auch das vergangene Jahr hinterlassen, das wegen der Corona-Pandemie tiefe Einschnitte in der Kirchenmusik, vor allem in der reichen Chorszene in St. Johannes Baptist und St. Heinrich mit sich brachte. Um die Gottesdienste in dieser Zeit trotzdem so festlich wie möglich zu gestalten, hat Pia Gensler kleinere Ensembles zusammengestellt, die Sonntagsmessen im Einklang mit den jeweils geltenden Corona-Schutzverordnungen musikalisch bereichert haben.

„Musik berührt das Herz“, betonte Inge Metzmacher, dass gerade Singen als wichtige Kraftquelle lebenswichtig ist. Die Pastoralreferentin führte am Sonntag durch die besinnliche Stunde und führte mit kleinen gedanklichen Impulsen in die vier Programmteile ein, die mit entsprechenden Liedern durch ein ganzes Kirchenjahr von Advent bis zum Fest der Erstkommunion führte. Gesungen wurden diese neuen geistlichen Songs von Charlotte Krause, die in den Gruppen der Chorschule für die Stimmbildung verantwortlich ist. Pia Gensler begleitete durchweg am E-Piano oder am Klavier, und fügte teilweise eine Altstimme dazu.

Zusammen mit Gregor Holzenkamp, der am Cachon für rhythmische Effekte sorgte und am Ende zum Mottolied „All meine Quellen entspringen in dir“ ein kleines Trompetensolo zufügte, gab es mitunter sogar dreistimmigen Gesang. Eine weitere Klangfarbe fügte Bernhard Losacker mit dem Saxofon hinzu. Mal ruhig und meditativ, mal schwungvoll belebt, um den jeweiligen Charakter der Liedtexte zu unterstreichen. Die sollten vor allem Mut machen und Hoffnung vermitteln nach einem für alle außergewöhnlichen Jahr. Insbesondere für die Bewohner des Senioren-Dorfes, die monatelang keinen Besuch empfangen konnten und vor allem eines hofften: wieder am Leben teilnehmen zu können.