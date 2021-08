Leichlinger Orgelsommer : Zum Schluss feine Musik von Barock bis Zwölfton

Leichlingen Kantor Carsten Ehret sprang im Abschluss-Konzert der Reihe zwischen Renaissance und Moderne hin und her. Ein perfektes Ende. Wenn auch mit Werrmutstropfen. Die neue Truhenorgel ist durch die Flut beschädigt worden.

Routine konnte in diesem Leichlinger Orgelsommer wirklich nicht aufkommen. Nicht nur die jeweilige Corona-Schutzverordnung erforderte wöchentliches Umplanen. Das Hochwasser hat einen Strich durch die fertigen Programme gemacht, auch für das Abschlusskonzert am vergangenen Freitag.

Eigentlich hatte Kantor Carsten Ehret sportliche Sprints vorgesehen zwischen seinem hoch gelegenen Spieltisch der großen Orgel und der ebenerdig platzierten neuen Truhenorgel, die wegen Wasserschadens nun schon wieder beim Instrumentenbauer steht. Das mehrmalige Treppensteigen wäre ihm sicher lieber gewesen als erneute Spendenaufrufe für Restfinanzierung und Reparatur. Für ein wahrhaft abwechslungsreiches Programm sorgte er dennoch – nur anders. Er machte stattdessen große zeitliche Sprünge, jeweils über vier Jahrhunderte hinweg und stellte Kompositionen des 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts verschiedenen Facetten des Vor- und Frühbarock gegenüber. Wählte beispielsweise den scharfen, durchdringenden Klang des Kornett-Registers, um die weit schweifende Oberstimmenlinie in einem Stück des spanischen Renaissance-Meisters Francisco Correa de Arauxo hervorzuheben. Oder arbeitete die überraschend wechselnde Rhythmik in William Byrds Fantasia in a eindrucksvoll heraus.