Leverkusen und Leichlingen : Grünes Licht für die kommende Karnevalssession

Leverkusen/Leichlingen Genesen, geimpft oder getestet – das sind die Voraussetzungen für Besucher, die in der fünften Jahreszeit auf Sitzungen, Bälle oder Umzüge gehen wollen.

Gute Aussichten für die Karnevalssession 2022: Geimpfte und Genesene können an allen Karnevalsveranstaltungen ohne Beschränkungen teilnehmen, Ungeimpfte müssen einen negativen PCR-Test vorlegen. Das ist das Ergebnis eines Treffens von Vertretern der NRW-Landesregierung und einer Delegation von Vertretern der rheinischen und westfälischen Karnevalshochburgen und des Bundes Deutscher Karneval . Damit könnten Karnevalssitzungen, -bälle und -partys ohne Beschränkung der Besucherzahlen möglich sein.

Bei Karnevalsumzügen gelte ebenfalls die 3G-Regel (Geimpfte, Genesene und Getestete), wobei je nach Veranstaltungsform an der frischen Luft ein Antigen-Schnelltest ausreiche. Die Kontrolle der Regeln erfolge in Absprache zwischen den Veranstaltern und den kommunalen Behörden.

„Die Jecken haben den Schlüssel zum unbeschwerten und sicheren Feiern nun selbst in der Hand”, erklärt Uwe Krause, Präsident des Regionalverbandes Leverkusen – Rhein – Wupper . „Denn wer immunisiert ist, kann an allen Karnevalsveranstaltungen teilnehmen. Unsere Karnevalsgesellschaften können sich nun darauf einstellen, die organisatorischen Voraussetzungen für die Kontrolle der Impf-, Genesungs- oder Testnachweise zu schaffen.”

Auch Kindern soll das gemeinsame Feiern ermöglicht werden. Sie gelten im Sinne der Coronaschutzverordnung durch regelmäßige, standardisierte Tests in Kitas und Schulen als getestet und dürfen daher auch an Veranstaltungen in Innenräumen uneingeschränkt teilnehmen, teilt Krause mit.