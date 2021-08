Singen in Leichlingen : „Stimmfit im Pfarrgarten“ und Open-Air-Auftakt

Mit ausreichendem Abstand wird im Pfarrgarten Corona-konform gesungen. Foto: Stimmfit

Leichlingen Die Kirchenmusik an St. Johannes Baptist und St. Heinrich in Leichlingen lädt nach den Sommerferien erneut Chormitglieder und Gäste zum offenen Angebot „Stimmfit im Pfarrgarten“ ein. Vom 1. September bis 6. Oktober darf mittwochs von 19 bis 20 Uhr mit Charlotte Krause (Stimmbildung) und Pia Gensler (Chorleitung) im Pfarrgarten an der Ludger-Kühler-Straße gesungen werden.

Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter ist ein Ausweichen in die Kirche möglich. Informationen (eventuell aktualisiert) gibt es im Internet unter www.kplw.de oder bei Kantorin Gensler (E-Mail an pia.gensler@kplw.de oder Telefon 02175 4046). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Einen spirituellen Open-Air-Auftakt der neuen Stimmfit-Phase gibt es am Mittwoch, 25. August, ab 19 Uhr, im Pfarrgarten. Nach dem gemeinsamen „Einsingen“ geht es zu Fuß zur Kapelle im Kinderdorf. Dort findet um 19.45 Uhr eine Andacht mit Liedern rund um das „Stimmfit-Programm“ statt. Ab 20.15 Uhr sind alle Sängerinnen und Sänger zum Umtrunk eingeladen. Hierzu bringt jeder sein eigenes Picknick mit.

(mkl)