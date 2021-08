Corona aktuell : Vier neue Infektionsfälle in Leichlingen - Inzidenz kreisweit bei 62,1

Vier neue Infektionsfälle in Leichlingen - Inzidenz kreisweit bei 62,1

Ab Freitag, 20. August, tritt in Nordrhein-Westfalen eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Foto: dpa/Federico Gambarini

Rhein-Berg Inzwischen sind wieder 306 Menschen mit dem Coronavirus infiziert; in der Blütenstadt beläuft sich die Zahl der nachweislich Erkrankten auf 21. 609 Bürger müssen im Kreis in Quarantäne.

Neuinfektionen Im Kreis sind 43 weitere Fälle bekannt geworden, vier davon in Leichlingen.

Aktuell Infizierte 306 (21). Sieben werden in Krankenhäusern behandelt, eine auf der Intensivstation.

Neue Regelung Ab Freitag, 20. August, tritt in Nordrhein-Westfalen eine neue Fassung der Corona-Schutzverordnung in Kraft. Diese knüpft das Einsetzen der 3G-Regel an eine Inzidenz von 35 oder mehr. Infos unter www.land.nrw/corona.