Karriere in Rhein-Berg : Infoabend zum Polizeistudium

Karriere in Rhein-Berg

Rhein-Berg Für Bewerber aus Rhein-Berg gibt es am Mittwoch eine Online-Beratung.

Wer sich für den nächstmöglichen Einstellungstermin, den 1. September 2022, bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen bewerben möchte, hat nur noch wenige Wochen Zeit. Die Bewerbungsphase endet am 8. Oktober. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Online-Bewerbung abgeschickt sein. Schriftliche Unterlagen können dann noch in den folgenden zwei Wochen nachgereicht werden. 2500 Plätze stehen für den Bachelorstudiengang zur Polizeikommissarin oder zum Polizeikommissar zur Verfügung.