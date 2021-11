Hochstraße in Leichlingen : Einbrecher stehlen Räder aus Fahrradladen

In einem Reihenhaus An der Ziegelei hatten Unbekannte über die Terrasse ins Haus dringen wollen – erfolglos. Foto: dpa-tmn/Kai Remmers

Leichlingen Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag Räder aus einem Fahrradgeschäft an der Hochstraße gestohlen. Laut Polizei war ein Anwohner gegen 2 Uhr durch laute Geräusche geweckt worden. Er sah zwei Einbrecher und alarmierte die Polizei, doch die Täter konnten mit mehreren Fahrrädern entkommen.

Darüber hinaus gab es am Freitag einen Einbruchversuch in ein Reihenhaus an der Straße An der Ziegelei. Ein Bewohner hatte gegen 14 Uhr einen lauten Knall aus dem Erdgeschoss gehört, entdeckte dort eine zerbrochene Vase unterhalb eines Fensters und dachte, der Wind hätte das Fenster aufgedrückt. Erst später bemerkte er Hebelspuren am Fensterrahmen und an seiner Terrassentür und rief die Polizei. Die Diebe gelangten nicht ins Haus.