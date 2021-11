Corona aktuell : Offene Impfaktionen auch in Leichlingen

Leichlingen Impfaktionen Die Frauenärztliche Gemeinschaftspraxis Im Brückerfeld 1-7 bietet offene Impfaktionen an, bei denen Impfwillige ohne Termin ihre Erst-, Zweit- oder auch Boosterimpfung erhalten können.

Wie die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein mitteilt, wird dort am 4., 11. und 18. Dezember jeweils von 10 bis 14 Uhr sowie am 21. Dezember von 18 bis 20 Uhr geimpft. Das mobile Impfteam des Rheinisch-Bergischen Kreises bietet jeweils sonntags von 14 bis 18 Uhr Impfungen ohne Termin an. Ort: Foyer der Sekundarschule Am Hammer.