Einbruch in Gaststätte

Hochstraße in Leichlingen

Leichlingen 150 Euro und ein Kellnerportemonnaie haben Unbekannte aus einer Gaststätte an der Hochstraße in Leichlingen gestohlen. Wie die Polizei berichtet, waren die Täter durch ein Fenster auf der Vorderseite ins Gebäude gelangt.

Die Reinigungskraft sah am Mittwoch gegen 9.45 Uhr die Unordnung und informierte den Wirt. Der hatte die Gaststätte am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr verlassen. Hinweise an die Polizei: Telefon 02202 2050.