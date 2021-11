In der Nacht in Leichlingen : Einbrecher zertrümmert Schaufenster von Apotheke

In der Nacht in Leichlingen

Leichlingen Der Täter wurde von einem Lieferanten gestört.

Ein Einbrecher hat in der Leichlinger Eulen-Apotheke an der Brückenstraße erheblichen Schaden hinterlassen: eine zertrümmerte Schaufensterscheibe, einen Pflasterstein im Laden, einen aus der Verankerung gerissenen Flachbildschirm. Laut Polizei wurde der Täter in der Nacht zu Mittwoch gegen 23.31 Uhr von einem Lieferanten gestört und flüchtete. Der Lieferant hatte die eingeschlagene Schaufensterscheibe bemerkt und hielt mit seinem Transporter vor der Apotheke, um die Polizei zu rufen. Darauf stahl sich der Einbrecher aus dem Laden und machte sich in Richtung Montanusstraße davon. Dem Zeugen zufolge ist er 1,70 bis 1,80 Meter groß und von normaler Statur. Er trug einen dunklen Kapuzenpullover. Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Hinweise an die Polizei Rhein-Berg unter Telefon 02202 205-0.