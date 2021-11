Hochstraße in Leichlingen : Zweiter Einbruch in Gaststätte

Die Kriminalpolizei ermittelt in dem Fall. Foto: dpa/Carsten Rehder

Leichlingen In eine Gaststätte an der Hochstraße in Leichlingen ist erneut eingebrochen worden. Unbekannte hatten bereits in der Nacht zu Mittwoch rund 150 Euro Bargeld und ein Kellnerportemonnaie gestohlen. In der Nacht zu Donnerstag wurden nun laut Polizei zehn Küchenmesser im Wert von etwa 500 Euro entwendet, möglicherweise vom selben Täter.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wieder hatte die Reinigungskraft den Einbruch am Morgen festgestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt.

(sug)