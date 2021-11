Großeinsatz in mehreren Städten : Polizei durchsucht Räume in Leichlingen

Die Polizei fand bei den Durchsuchungen Betäubungsmittel und Grundstoffe zur Herstellung von Amphetaminen. Foto: dpa, frg fpt

Leichlingen/Wesel Die Kreispolizei Wesel ist in einem großangelegten Einsatz gegen Kriminelle vorgegangen, die gewerbsmäßig mit Betäubungsmitteln gehandelt haben sollen. Dabei wurden am Donnerstag sechs Wohnungen in Leichlingen, Duisburg und Moers durchsucht.

Drei Männer und eine Frau aus Duisburg und Moers wurden festgenommen und dem Haftrichter vorgeführt. Sie sind zwischen 30 und 35 Jahre alt. Insbesondere wurden Betäubungsmittel in nicht geringen Mengen sowie weitere Grundstoffe zur mutmaßlichen Herstellung von Amphetaminen sichergestellt. Das gesamte Verfahren richtet sich laut Polizei insgesamt gegen fünf Männer und Frauen.

