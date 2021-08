Vier Neuinfizierte in Leichlingen

Kinder ab zwölf Jahren können sich am Wochenende vormittags in der Rhein-Berg-Galerie ohne Termin impfen lassen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Rhein-Berg/Leichlingen Neuinfektionen Kreisweit 50 (Leichlingen: 4)

Impfungen An diesem und dem nächsten Wochenende können Kinder ab zwölf Jahren jeweils von 8.30 bis 13 Uhr im Impfzentrum in der Rhein-Berg-Galerie in Bergisch Gladbach ohne Termin geimpft werden, außerdem jeweils montags und mittwochs von 8.30 bis 13 Uhr.