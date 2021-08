Neuerungen in Leichlinger Verein : TV Witzhelden verabschiedet Geschäftsführer

Leichlingen-Witzhelden 39 Jahre war Günter Prenzel im Vorstand. Nun stellte er sich nicht mehr zur Wahl. Der Verein ist trotz Corona gut aufgestellt, erfuhren die Mitglieder bei der Hauptversammlung. Zahlreiche von ihnen wurden geehrt.

Die Abteilungen wichen dabei zum großen Teil auf das Internet aus und versuchten, Inhalte virtuell auf die Beine zu stellen. Das ersetzte zwar das Miteinander nur in Maßen, aber war besser als nichts. Und das Bemühen der Übungsleiter zeigte Wirkung: Allein im Nachwuchs machen 500 Kinder und Jugendliche Sport in den Abteilungen, zu denen die Fußballer vom VfL Witzhelden nicht gezählt werden.

In der Zwangspause hat sich bei den Schachspielern noch am meisten getan. Deren letzter Wettkampf mit der Mannschaft liegt mittlerweile eineinhalb Jahre zurück. Das Team, das für eine lange Zeit auf seinen Trainingsraum im Pilgersheim Weltserbach verzichten musste, hat jetzt einen Lizenztrainer. Der soll, so ist der Plan, mit der Sekundarschule Leichlingen und der Grundschule Witzhelden zusammenarbeiten, um den jungen Menschen die Kunst des Schachs beizubringen. „Wir sind in Gesprächen“, sagte Abteilungschef Michael Stenzel.