Feierstunde zur Gründung Nordrhein-Westfalens in Leichlingen : Reul ruft NRW zum Ärmelhochkrempeln auf

Leichlingen In einer Feierstunde zum 75-jährigen Bestehen Nordrhein-Westfalens ließen Mitglieder der Leichlinger CDU die Geschichte des von der britischen Militärregierung konstruierten Bundeslandes Revue passieren. Innenminister Herbert Reul steuerte einige persönliche Anekdoten bei.

Was heute von so vielen als selbstverständlich erachtet wird, ist der Verdienst von Visionären und der harten Arbeit aller, die trotz anfänglicher Skepsis und Ungewissheit die Ärmel hochkrempelten und mit anpackten, sagt Herbert Reul am Montagabend zur Feierstunde des 75. Geburtstags von NRW in Leichlingen überzeugt. Die Christdemokraten der Blütentadt treffen sich auf dem Bauernhof Sesterhenn. Mit dabei Landtagsabgeordneter Rainer Deppe und – es ist Wahlkampf – Bundestagsabgeordneter und Kandidat für die Bundestagswahl, Hermann-Josef Tebroke.