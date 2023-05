Stadt Langenfeld bei der Polis Convention Großes Interesse an Bauprojekten

Die Langenfelder Delegation freute sich über die bestbesuchte Messe seit Beginn der „polis convention“. Angesichts des großen Interesses entwickelte sich eine Vielzahl an Gesprächen mit Projektentwicklern, Planern und Einzelhandelsunternehmen, teilt die Stadt mit. Dabei standen die anstehenden städtebaulichen Wettbewerbe für die Areale an der Hardt (ara und ehemals Neumann & Büren) besonders im Fokus. „Das große Interesse an den Projekten zeigt mir, dass wir mit dem Ankauf der beiden Flächen den richtigen Weg eingeschlagen haben“, freute sich Bürgermeister Frank Schneider, auch in seiner Funktion als Geschäftsführer der Stadtentwicklungsgesellschaft Langenfeld (SEG).