Festnahme am Flughafen Frankfurt Hochzeitsgast aus Langenfeld verpasst Flug wegen Schulden bei Gericht

Manchmal fungiert eine Polizeiwache auch als so eine Art Bankfiliale – so wie jetzt in Langenfeld. Grund war die Festnahme eines 33-Jährigen am Frankfurter Flughafen, wie die Bundespolizei am Mittwoch berichtete. Der Mann war demnach auf dem Weg zu einer Hochzeit in Istanbul. Beim Ausreise-Check stellten die Beamten allerdings fest, dass er der Gerichtskasse noch Geld schuldete. Das Amtsgericht Heinsberg hatte ihn nämlich im November 2021 wegen einer Suff-Fahrt ohne Führerschein unter anderem zu 2100 Euro Strafe verdonnert. Davon waren noch 1740 Euro offen, sodass dem Hochzeitsgast zwei Monate Haft drohten.