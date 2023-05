Vortrag in Langenfeld An wen erinnern die Stolpersteine?

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr lädt Kulturgut interessierte Menschen ab 16 Jahren zu einem entsprechenden Vortrag ein. Die Veranstaltung ist kostenlos. Die Zahl der Teilnehmenden ist aber begrenzt, daher wird aus organisatorischen Gründen um Anmeldung unter info@kulturgut-langenfeld.de oder telefonisch unter 02173 1015589 gebeten. Mit der Darstellung der Geschichte der Stolpersteine in Langenfeld beginnt der Vortrag von Günter Schmitz am Donnerstag, 11. Mai, um 19 Uhr im DRK-Treffpunkt Lebenslust, Jahnstraße 26.